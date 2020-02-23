Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

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