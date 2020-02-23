Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:03

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ТАСС: для Су-57 разработали гиперзвуковую ракету

Коммерсантъ02:56

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

РБК02:29

Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Вести.Ru00:14

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Известия00:39

Новейший российский истребитель получил образец гиперзвуковой ракеты

URA.Ru00:34

СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Телеканал 360°01:21

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

ТАСС00:03
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
РИА Новости вчера в 21:39
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
RT на русском 04:26
Политика

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
РИА Новости 07:29
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

Ранее 21 февраля украинские пограничники не пустили в страну троих граждан РФ, занятых в сфере СМИ и социальных коммуникаций.
Известия 07:47
Биатлон

Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Полиция приезжала снова. Логинов не бежит масс-старт! LIVE

Состоялась последняя на чемпионате мира церемония награждения участниц женских соревнований.
Чемпионат 01:00
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Армия и оружие

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости 06:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек

Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, заявил президент региона Аттилио Фонтана.
РИА Новости 04:55
Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета 05:04
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Известия 03:03
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Политика

В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа в США

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, его заявление было опубликовано на сайте организации перед слушаниями по делу Ассанжа, которые начнутся 24 февраля в Лондоне.
Взгляд.ру 06:50
Футбол

Три матча чемпионата Италии по футболу перенесены из-за коронавируса

Три матча чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье в северных регионах страны Ломбардии и Венето, перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 00:16
Политика

ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
ФАН 03:56
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт вчера в 03:10
Хоккей

42-летний голкипер-любитель помог «Каролине» обыграть «Торонто»

LiveResult.Ru вчера в 23:16
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь

Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
OAnews 03:23
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Авто

В России Subaru отзывает кроссоверы Forester

Новые автомобили 20 февраля в 09:07
Здоровье

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса

Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Новые Ведомости 20 февраля в 05:37
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru вчера в 02:37
Общество

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Интерфакс 05:04
Общество

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна вчера в 16:04
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