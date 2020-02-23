Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:03

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СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Известия00:39

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

РБК02:29

СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Телеканал 360°01:21

ТАСС: для Су-57 разработали гиперзвуковую ракету

Коммерсантъ02:56

Новейший российский истребитель получил образец гиперзвуковой ракеты

URA.Ru00:34

Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Вести.Ru00:14

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

ТАСС00:03
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

RT на русском вчера в 21:29
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 79 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:18
Авто

Оценили идею повышения транспортного налога на старые автомобили

Повышая транспортный налог на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, дающие их владельцам реальную возможность сменить машину.
Автоновости дня 21 февраля в 15:38
Музыка

Украина определила участника «Евровидения-2020»

BFM.ru вчера в 16:21
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Политика

WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.
Газета.Ru 03:09
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Политика

Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

Сотрудники Госдепартамента США приняли решение об эвакуации с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными коронавирусом, не сообщая президенту США Дональду Трампу, что возмутило граву государства.
Страна Советов on-line 03:05
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции

На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Известия 03:03
Экономика

Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года

К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Городовой 21 февраля в 02:47
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science 21 февраля в 04:20
Игры

Только 8% игроков Mass Effect выбрали путь отступника

Игромания.ру 02:24
Кино

На Берлинале представили российские фильмы и сериалы

Для иностранной аудитории были представлены российские фильмы, сериалы, анимация и другие возможности отечественной кинематографии.
Piter.tv 02:27
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Вести.Ru вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию

Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
RuNews24.ru вчера в 07:33
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском вчера в 03:38
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС вчера в 16:26
Хоккей

Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-й шайбой в НХЛ

РИА Новости 01:09
Политика

ВСУ обстреляли поселок Гольмовский, поврежден газопровод

REGNUM 02:21
Футбол

Сетьен: «Месси делает то, что другим не повторить»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением об игре нападающего команды Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 02:49
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными из Уханя

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором находятся эвакуированные из китайского Уханя.
Москва 24 вчера в 00:28
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Космос

Запуск очередного спутника «Глонасс-М» намечен на 16 марта

Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» по плану будет запущен на орбиту с космодрома «Плесецк» 16 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Политика Сегодня вчера в 20:30
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

На YouTube появилось видео инцидента между военными США и РФ, снятого в Сирии.
Ореанда-Новости 20 февраля в 01:30
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