Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:03

Подробнее о событии

ТАСС: для Су-57 разработали гиперзвуковую ракету

Коммерсантъ02:56

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

РБК02:29

Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Вести.Ru00:14

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Известия00:39

Новейший российский истребитель получил образец гиперзвуковой ракеты

URA.Ru00:34

СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Телеканал 360°01:21

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

ТАСС00:03
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Биатлон

Полиция приезжала к Логинову ночью для подписания протокола

Итальянские полицейские приехали в отель к российскому биатлонисту Александру Логинова ночью для того, чтобы он подписал протокол.
Матч ТВ 05:03
Кино

Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Piter.tv 21 февраля в 13:20
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина требует два миллиона с фонда имени мужа

StarHit.ru 01:30
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты вчера в 11:27
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру вчера в 05:46
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Российская газета вчера в 19:34
Общество

ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Известия 04:58
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 21 февраля в 03:42
Здоровье

Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

OAnews 21 февраля в 13:28
Кино

Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс

Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
Kinonews.ru 06:16
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Политика

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Газета.Ru 06:08
Наука

Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы

Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Anonsens вчера в 17:18
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Технологии

Только 8% игроков Mass Effect выбрали путь отступника

Игромания.ру 02:24
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Политика

В США объяснили ненужность России авианосцев

В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости 03:42
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Интерфакс вчера в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
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