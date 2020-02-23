Армия и оружие
РБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС00:03
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Биатлон
Полиция приезжала к Логинову ночью для подписания протокола
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Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
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Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
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В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Политика
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Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Общество
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Здоровье
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Кино
Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс
Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Наука
Ученые выяснили, что сосуды и сердце регулируют разные механизмы
Российские ученые обнаружили, что работу сердца и сосудов регулируют разные механизмы, которые не зависят друг от друга.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Технологии
Только 8% игроков Mass Effect выбрали путь отступника
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
В США объяснили ненужность России авианосцев
В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Общество