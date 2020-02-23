Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Политика В России празднуют День защитника Отечества В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442 человек В провинции Хубэй в центральной части Китая за последние сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 возросло на 630 человек, скончались 96 заболевших, из них 82 в городе Ухань, где в декабре 2019 года была впервые зафиксирована вспышка коронавирусной пневмонии.

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Общество В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань "По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.

Общество Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.

Политика В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Политика На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.