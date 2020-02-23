Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС00:03

Подробнее о событии

ТАСС: для Су-57 разработали гиперзвуковую ракету

Коммерсантъ02:56

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

РБК02:29

Для истребителя Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

Вести.Ru00:14

СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Известия00:39

Новейший российский истребитель получил образец гиперзвуковой ракеты

URA.Ru00:34

СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Телеканал 360°01:21

Источники: опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

ТАСС00:03
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Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru 03:04
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Газета.Ru 02:13
Политика

В России празднуют День защитника Отечества

В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.
ТАСС вчера в 16:04
Политика

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:17
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442 человек

В провинции Хубэй в центральной части Китая за последние сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 возросло на 630 человек, скончались 96 заболевших, из них 82 в городе Ухань, где в декабре 2019 года была впервые зафиксирована вспышка коронавирусной пневмонии.
Экономика сегодня вчера в 21:14
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Газета.Ru вчера в 07:01
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Коммерсантъ 03:47
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Армия и оружие

В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

В МЧС рассказали, как доставляли россиян с Diamond Princess в Казань

"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 02:08
Общество

Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 02:46
Политика

Сандерс попросил Россию «держаться подальше от выборов» в США

Берни Сандерс попросил Россию "держаться подальше от выборов" в США.
Деловое.ТВ вчера в 02:54
Хоккей

Заливщик льда стал главной звездой дня в НХЛ. Он дебютировал в 42 года

Телеканал 360° 04:12
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество

«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев

В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
РИА Новости 00:00
Общество

Гороскоп на 23 февраля: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее

23 февраля звезды советуют Весам держать нос по ветру, а Рыбам — включить на полную мощь интуицию.
SM News вчера в 07:00
Политика

В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя

Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Новостной фронт вчера в 20:53
Армия и оружие

С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо

Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Аргументы и Факты вчера в 23:45
Политика

На Украине оценили слова Путина об объединении усилий двух стран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание глобального конкурента в Европе и в мире.
REGNUM вчера в 08:25
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 20 февраля в 01:54
Здоровье

Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов

Shraibikus News 03:28
Общество

В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок

В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Красная весна 00:59
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