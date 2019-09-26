Футбол
АиФ КраснодарПавел Мамаев может перейти в «Ростов» вместо «Динамо»
Экс-футболист "Краснодара" прилетел в Ростов на переговоры с руководством местного клуба Переход полузащитника Павла Мамаева в "Динамо" под угрозой срыва, сообщает "Спорт-Экспресс". Экс-футболист «Краснодара» должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.Спорт-Экспрессвчера в 14:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»
Спорт-Экспрессвчера в 14:17
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
RuNews24.ru вчера в 11:13
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости 25 сентября в 17:51
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Две женщины подрались во время перелета из столицы в Минеральные Воды
Как сообщает утром 27 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступил призыв о помощи экипажа рейса из Москвы.
Фонтанка.Ру 00:11
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
АК-74М испытали на прочность безостановочной стрельбой
Профиль вчера в 16:25
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Энергетика
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес
Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
Рамблер 01:39
Политика
Генсек ООН приветствовал встречу Лаврова с главой МИД Грузии
Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Происшествия
Житель Владивостока напал на девушку в центре города
Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 00:52
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Кино
«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»
Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Технологии
РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета
Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.
ТАСС 01:51
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Музыка
Наргиз продолжит карьеру без Фадеева
SM News вчера в 04:39
Происшествия
Самолет времен ВОВ нашли вместе с пилотом под Петербургом
В Ленинградской области курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС России обнаружили военный самолет времен ВОВ.
Невские Новости вчера в 14:22
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
Экономика
В кабмине предложили новый вариант законопроекта о защите инвестиций
Уже завтра Козак планирует обсудить новую версию законопроекта с представителями бизнеса, а до конца сентября Минфин, ФАС и Минэкономразвития должны изучить инициативу вице-премьера и внести свои предложения.
Бизнес.Ру вчера в 13:28
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22