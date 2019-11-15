Экономика

News.ruNews.ruСМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»

Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 22:58

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Ведомостивчера в 21:56

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

РБКвчера в 20:41

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Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует нефть в Россию

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