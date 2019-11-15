Экономика
News.ruСМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»
Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.
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Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Футбол
В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
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Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате более 1 млрд долларов
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Автоспорт
На пяти машинах заменены коробки передач
В FIA подтвердили замену коробок передач на пяти машинах.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Общество
В Бельгии 9-летний мальчик поступил в университет
Мальчику предлагают обучение престижные университеты со всего мира, и ему предстоит определиться, где получать докторскую степень.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Энергетика
Нефть дорожает на торгах в четверг утром
Нефтяные котировки повышаются в ходе торгов в четверг утром на мировом рынке товаров.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Здоровье
С 22 ноября введут новый порядок медосвидетельствования для водителей
Напомним, не стоит путать проверку при оформлении медсправки и медосвидетельствование, обязательную процедуру для водителя, которого заподозрили в употреблении спиртных напитков или запрещенных веществ.
Футбол
МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы
«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.