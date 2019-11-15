Экономика
News.ruСМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»
Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.
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Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Раздольненский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы в селе Кропоткино.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Армия и оружие
СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе
Здоровье
В Минздраве предложили запретить хлеб без йода
Пункт про обязательное использование йодированной соли в хлебе вступает в силу 1 июня 2020 года.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Общество
Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что не будет давать комментарии СМИ, предложив журналистам обращаться в пресс-службу ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Политика
Германия оценила данные следствия по делу MH17 с упоминанием Шойгу и Бортникова
В Германии считают серьезными последние заявления Совместной следственной группы (ССГ, JIT) по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
Гаджеты
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 с гибким экраном появился на «живых» снимках
На «живых» снимках засветился ноутбук Lenovo ThinkPad X1, особенностью которого является гибкий экран.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Шоу-бизнес
Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога
По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Экономика
На Кубани зарплата бюджетников увеличится на 3,8% в 2020 году
Вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что доходы региональной казны в 2020 году составят 282,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 228,2 млрд рублей, — передают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Политика
Трамп посетит саммит НАТО в Лондоне
Американский лидер посетит саммит глав государств и правительств государств НАТО в Лондоне, на котором Альянс будет отмечать своё 70-летие, сообщили в Белом доме.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.