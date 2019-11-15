Экономика
News.ruСМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»
Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.
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В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
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Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
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Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
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Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
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В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
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Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена
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Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
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Компания Hyundai наконец начала готовить к продаже в нашей стране флагманский кроссовер Palisade.
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Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
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