Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.

СМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»

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