Экономика
News.ruСМИ узнали о тайных поставках нефти из Венесуэлы для «Роснефти»
Миллионы баррелей нефти Венесуэла тайно поставляет в Индию, Китай и Россию в обход американских санкций, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, нефть переправляют на танкерах с отключёнными транспондерами, чтобы местоположение судов не отслеживалось.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Армия и оружие
Танковый батальон Северного флота перевооружен на танки Т-80БВМ
Как сообщает пресс-служба Северного флота, батальон отдельной мотострелковой бригады флота полностью перевооружился на танки Т-80БВМ.
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Политика
Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»
Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
В парке «Лосиный остров» зарезали женщину
Общество
Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей
Польский премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Общество
Жителей Сибири ждет резкое потепление после аномальных холодов
Жителей центрального Урала, Омской и Новосибирской областей ждет кратковременное потепление после аномальных морозов.
Авто
Hyundai запатентовал в России новый кроссовер Hyundai Palisade
Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Общество
Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне
Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей.
Экономика
Тверская область заинтересована в новом лесопредприятии — Руденя
Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
Фигурное катание
Алиев чисто откатал короткую программу на Гран-при России в Москве
Российский фигурист Дмитрий Алиев без падений представил короткую программу на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве — Rostelecom Cup.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Политика
Рада проголосовала за отмену госмонополии на производство спирта
Законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта приняла в первом чтении Верховная рада Украины.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.