Политика
Газета.RuСМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
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Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
РЕН ТВ 15:50
Футбол
Руни был замечен в ночном клубе в компании стриптизерш
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был замечен в окружении стриптизерш в ночном клубе, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 16:19
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Бийский рабочий 21:59
Футбол
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Lenta.ru 13:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия 19:18
Футбол
Экс-игрок «Зенита» вспомнил о своем переходе в команду
Газета.Ru 21:15
Космос
Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса.
Фонтанка.Ру 11 октября в 20:02
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 21:11
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Стерлеград 12:30
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы сборной России над Кипром
Нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.
Gazeta.SPb 16:13
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Кино
Фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски "Матрица" выходит в повторный прокат.
ТАСС 17:14
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Ferra вчера в 05:34
Общество
В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 20:34
Путешествия
500 пенсионеров путешествовали по Амурской области
В Амурской области обсудили реализацию президентского гранта "Кланяюсь земле Амурской!".
Телепорт 22:29
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги
Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
Экономика сегодня вчера в 06:40
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа
Олимпийский чемпион 2016 года Элиуд Кипчоге стал первым легкоатлетом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) менее чем за два часа.
Sports.ru вчера в 04:35
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10