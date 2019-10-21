с чего всё началось

Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщили The Washington Post и The New York Times.

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

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