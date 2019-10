Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщили The Washington Post и The New York Times.

