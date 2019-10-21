Политика

ИзвестияИзвестияСМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщили The Washington Post и The New York Times.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post
 (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
РБК07:15

Подробнее о событии

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Известия09:45

СМИ узнали о влиянии Путина на Трампа в его отношении к Украине

Московский Комсомолец09:35

В США заявили о влиянии Путина на отношение Трампа к Украине

Lenta.ru08:34

В США узнали о влиянии Путина на отношение Трампа к Украине

URA.Ru08:44

WP: Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине

Газета.Ru09:20

СМИ США: Путин и Орбан повлияли на отношение Трампа к Украине

News.ru08:33

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

РБК07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Музыка

Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей

На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество

Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

Сирийская армия заняла позиции у стратегической трассы

Подразделения правительственной сирийской армии заняли позиции вдоль трассы Хасеке и Алеппо на севере Сирии, сообщило САНА.
Взгляд.ру 12:11
Общество

Новый император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин 04:17
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой стал выпускником элитного британского вуза

Кристина Орбакайте долго скрывала, в каком высшем заведении учится ее средний сын, но журналистам «Комсомольской правды» все-таки удалось узнать название заведения.
Woman.ru вчера в 11:45
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Политика

Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Общество

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 05:41
Происшествия

Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей

Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
REGNUM 08:45
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Общество

На Украине забили тревогу из-за умирающего Днепра

Негативное воздействие оказывают и сточные воды, из-за которых Днепр «цветет всеми цветами радуги».
Известия 08:00
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Московский Комсомолец 10:35
Происшествия

На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора

RT на русском 03:41
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Названы профессиональные области, где зафиксированы наибольшие темпы роста зарплат за пять лет.
Москва 24 02:51
Интернет

У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Орбан
Венгерский политик
Премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное