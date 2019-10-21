Политика

Военное делоВоенное делоСМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post
 (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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