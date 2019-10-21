с чего всё началось

Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Космос Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.

Культура Крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова: «По его бывшей жене скучать не будем» Дуэт #AppolonovGang — новое имя в российской музыкальной индустрии, созданный в Андреем и Сергеем Григорьевыми-Апполоновыми — крестным сыном и племянником знаменитого Рыжего «Иванушки».

Армия и оружие Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.

Здоровье Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей "Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.

Армия и оружие Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи рассказал, что в деталях рассказал главе России Владимиру Путину о турецкой операции «Источник мира» в Сирии, развернутой против курдов-террористов.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.

Происшествия Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати 23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.

Происшествия В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.

Космос NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» покинула Россию после обвинений в эскорте Звезда реалити-шоу "Дом-2" Настя Кочервей переехала на постоянное место жительства в Дубай, сообщается на странице телепроекта в Instagram.

Технологии Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Политика Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.

Культура В Новой Третьяковке пройдет выставка русского авангарда Выставка продлится до 23 февраля 2020 года. Билеты можно приобрести в кассе, а также на сайте Третьяковской галереи.

Политика В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).