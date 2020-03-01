с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express. Источник информации газета не раскрывает. По данным издания, это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога.

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

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