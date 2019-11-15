Экономика
РБКСМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.
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Политика
МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Политика
В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе
Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Единоборства
Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем
Спортсмен отметил, что этот эпизод его личной жизни привлек слишком много внимания и у него нет проблем со спиртным.
Экономика
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Политика
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Шоу-бизнес
Ольга Бузова помирилась с сестрой Анной
Ольга Бузова помирились с сестрой Анной почти спустя год после конфликта, возникшего во время отдыха на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле.
Общество
Российские банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Банки России предупредили граждан страны о новом способе кражи денег с карт.
Энергетика
Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»
Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Политика
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США стоит вернуть Сирии нефтяные месторождения, так как это станет реальным вкладом в усилия по гуманитарному содействию населения страны.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Хоккей
Наставник «Лос-Анджелеса» прокомментировал ситуацию с Ковальчуком
Главный тренер "Лос-Анджелес Кингз" Тодд Маклеллан рассказал о выводе из состава команды российского нападающего Ильи Ковальчука, передает Los Angeles Times.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Здоровье
Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм
Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Общество
Суд отказался рассматривать иски службы такси к оппозиционерам
В исках о возмещении убытков по факту несогласованной акции 27 июля ответчиками выступали Илья Яшин, Юлия Галямина, Алексей Навальный и Любовь Соболь.
Кино
Ford против Ferrari: навещаем героев и гоняем на наследниках
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.