Экономика

РБКРБКСМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 22:58

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

РБКвчера в 20:41

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

Ведомостивчера в 21:56

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Эхо Москвы04:02

Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Дождь01:12

Bloomberg: Венесуэла тайно экспортирует нефть в Россию

Новая газета02:02

Bloomberg сообщил о тайном экспорте нефти из Венесуэлы с помощью «Роснефти»

Forbes02:24
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
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Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили о вреде табачной продукции. В ведомстве также сообщили о мерах профилактики.
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

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В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
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РИА Новости 02:36
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Транспорт

В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
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В Австрии задержали бывшего чиновника Минкульта РФ по подозрению в отмывании денег

Правоохранительные органы Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, в Испании задержаны его бывшая жена и сын.
Международный антикоррупционный портал 12 ноября в 05:04
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
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Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
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"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.
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Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
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МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 13 ноября в 17:17
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МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

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ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
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Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

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В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
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