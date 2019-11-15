Экономика
РБКСМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.
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Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
Во время работы Общего собрания РАН скончался кандидат в академики
Во время работы Общего собрания РАН, на котором избираются новые члены академии, скончался кандидат в академики, начальник Научно-организационного управления РАН Николай Михайлов.
Здоровье
Врачи детской больницы в Прикамье могут остаться без работы
Врачи детской больницы в Чайковском (Пермский край) боятся, что останутся без работы из-за объединения с центральной горбольницей, которая обслуживает взрослое население.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики курения
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о вреде табачной продукции. В ведомстве также сообщили о мерах профилактики.
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Армия и оружие
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкульта РФ по подозрению в отмывании денег
Правоохранительные органы Австрии задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры РФ, в Испании задержаны его бывшая жена и сын.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Общество
В России утвержден срок начала маркировки молочной продукции
"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Политика
МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.