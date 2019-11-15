Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.

СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

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