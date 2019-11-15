Экономика

РБКРБКСМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения

Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.
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СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы на баланс «Роснефти»

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Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы

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Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
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Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, ранее ставший фигурантом уголовного дела о выводе средств по подложным документам, задумался о продаже бизнеса.
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Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России.
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Первый в России отель Movenpick появится в Сочи

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В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара

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