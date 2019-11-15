Экономика
РБКСМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собранные данные и отчеты о доставках. Транспондер — это устройство, которое в ответ на принятый радиосигнал выдает в эфир данные о своем местоположении.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье
В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы
Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Футбол
Кейн вышел на шестое место в списке голеадоров сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, оформивший хет-трик в поединке квалификационного раунда чемпионата Европы против Черногории (7:0), поднялся на шестое место в списке бомбардиров национальной команды.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Единоборства
Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Политика
В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе
Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Алла Пугачева поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения. Знаменитой российской певице и телеведущей 14 ноября исполняется 56 лет.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Футбол
Головин не сыграет со сборной Бельгии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Общество
Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных
Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Общество
Владелец автодилера «Рольф» решил продать бизнес
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров, ранее ставший фигурантом уголовного дела о выводе средств по подложным документам, задумался о продаже бизнеса.
Общество
Нотариусы рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего
Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России.
Общество
Первый в России отель Movenpick появится в Сочи
НАО «Красная поляна» передаст в управление еще три отеля на одноименном курорте в Сочи гостиничному оператору Accor.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве
Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ подорвались в ЛНР, район разведения минируется силами ООС
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Происшествия
В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара
По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.