Происшествия

РБКРБКСМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник. У него изъяли телефоны и компьютера, а затем политика увезли в Москву, утверждает издание.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.
Фонтанка.Ру11:37

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В Петербурге сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена

Neva.Today13:42

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневник14:23

Сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена и экс-депутата в Петербурге

Мойка7814:20

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

Lenta.ru12:35

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Ру13:32

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.com12:12
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
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Происшествия

Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали

Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
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Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
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Армия и оружие

The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

ПолитРоссия 10:51
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Общество

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

В законопроекте предлагается разрешить полицейскому "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его во время задержания, если преследуемый сам попытается достать оружие или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения" на правоохранителя.
Вести.Ru 06:24
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Происшествия

На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса

13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
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Здоровье

Врач дал рекомендации по профилактике инсульта

По словам специалиста, в основе профилактики стоит здоровый образ жизни: правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, здоровый, полноценный сон и отказ от вредных привычек.
RT на русском 09:04
Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
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Общество

Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции

Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург 09:21
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
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Кино

Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»

REGNUM 03:23
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

РИА Новости 06:31
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
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Наука

Найдены потенциальные лекарства для лечения теломерных болезней

Исследование, проведенное американскими учеными, показывает новые пути для лечения врожденного дискератоза и других заболеваний, связанных с дефектами теломер и преждевременным старением клеток.
Naked Science 11:01
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Интернет

Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»

В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
Live24 12:33
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине придется отменить из-за пандемии коронавируса, заявила координатор проекта Яна Заугарова, 22 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:02
Политика

Зеленский заявил, что завершит войну в Донбассе за срок президентства

REGNUM 09:48
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Политика

Захарова предложила контролировать иностранные биолаборатории

На фоне пандемии было бы логично сделать понятным уровень ответственности таких лабораторий и контролировать их работу.
Ридус 15:44
Общество

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
4
Происшествия

В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Политика

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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