В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.

с чего всё началось

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник. У него изъяли телефоны и компьютера, а затем политика увезли в Москву, утверждает издание.

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