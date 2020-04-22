Происшествия

РБКРБКСМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник. У него изъяли телефоны и компьютер, а затем политика увезли в Москву, утверждает издание.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.
Фонтанка.Ру11:37

Подробнее о событии

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

РБК15:19

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Ру13:32

Сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена и экс-депутата в Петербурге

Мойка7814:20

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена

Neva.Today13:42

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

Lenta.ru12:35

В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневник14:23

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.com12:12
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Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Политика

МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
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Авто

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CarsWeek.ru 11:27
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Лечение от коронавируса в Москве оплатят только в случае госпитализации на скорой

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом только если они были госпитализированы на автомобиле скорой помощи.
Коммерсантъ 16:51
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Шоу-бизнес

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Людмила Хитяева запомнилась зрителю по яркой роли бойкой казачки Дарьи Мелеховой в «Тихом Доне».
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Появились изображения современной Лада «Тарзан»

В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
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Кино

В США скончалась актриса Ширли Найт

Известия 18:28
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Видео. Лучшие голы английской Премьер-лиги с дальних дистанций

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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Армия и оружие

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»

Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
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Общество

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
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The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

ПолитРоссия 10:51
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Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
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Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
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Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
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Происшествия

В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Общество

В России назвали способ остановить распространение коронавируса

Если же в субъектах не удастся побороть распространение коронавируса, то ситуация может выйти из-под контроля, заявила доцент.
RuNews24.ru 02:56
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Энергетика

США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Происшествия

Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах

По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
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Космос

В Китае объявят название первой миссии на Марс

Справка "СП" с 2016 года Китай 24 апреля отмечает День космонавтики.
Свободная Пресса 18:17
Экономика

Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
Известия 11:00
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 06:22
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Единоборства

Бойцы часто вырубают соперника с одного удара, а потом не добивают. Собрали галерею таких нокаутеров

Бойцов бесит, что судьи страхуются и тормозят их при первом же серьезном ударе У хоккейного тафгая было 205 драк в 204 матчах.
Sports.ru вчера в 06:12
Общество

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
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Общество

Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года

«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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