Футбол

РБКРБКСМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Фанатов задержали в тот момент, когда они начали кричать: «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий!» Матч основных команд «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 1 декабря.
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Ру07:49

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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Ру07:49

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспресс09:59

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Чемпионат11:10

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБН08:30

🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Sports.ru11:34

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RU10:53

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ru11:51
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В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

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Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

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Не смогли: Карпин в сердцах рассказал о матче с «Уралом»

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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

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В белгородской школе учитель информатики подрался с учеником на уроке

В общеобразовательной школе №15 города Белгорода на уроке информатики произошел конфликт между учителем и учеником, переросший в драку.
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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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