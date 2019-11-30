В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

Фанатов задержали в тот момент, когда они начали кричать: «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий!» Матч основных команд «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 1 декабря.

СМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

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