Футбол
РБКСМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»
Фанатов задержали в тот момент, когда они начали кричать: «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий!» Матч основных команд «Зенита» и «Спартака» в рамках 18-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 1 декабря.
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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда
В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.Фонтанка.Ру07:49
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Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Встреча с Данией закроет групповой этап, она пройдет в Копенгагене. Ранее стали известны составы групп на чемпионат Европы — 2020.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Политика
Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.
Игры
Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
Сражения в Earthbreakers разворачиваются вокруг нового источника энергии, вилотита.
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
Футбол
Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Шоу-бизнес
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не скучает по сцене
Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Футбол
В «Витессе» прокомментировали отставку Слуцкого
Общество
Вторая партия лекарств для детей поступит в Россию в начале 2020 года
Вторая партия зарубежных лекарств для тяжелобольных детей, ранее не зарегистрированных на территории страны, поступит в Россию в I квартале 2020 года, сообщает Министерство здравоохранения.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего «сменил пол».
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты
19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Футбол
Не смогли: Карпин в сердцах рассказал о матче с «Уралом»
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Политика
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Происшествия
В белгородской школе учитель информатики подрался с учеником на уроке
В общеобразовательной школе №15 города Белгорода на уроке информатики произошел конфликт между учителем и учеником, переросший в драку.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Лондонском мосту
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона.