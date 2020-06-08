Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на этот проект.

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

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