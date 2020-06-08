Общество

РБКРБКСМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на этот проект.
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СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

РБК00:22

Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Комсомольская правда00:15

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

ПРАЙМвчера в 20:19

Депутаты предложили платить работникам в России по 150 рублей в час

Царьградвчера в 22:05

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Коммерсантъвчера в 21:41

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

Lenta.ruвчера в 21:14

В России захотели поменять оплату труда

URA.Ruвчера в 22:55
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 06 июня в 13:59
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Происшествия

Резня под Киевом: Пьяный мужчина убил свою сестру и двух квартирантов

В городе Фастов (Киевская область, Украина) пьяный мужчина устроил кровавую резню, в результате которой погибли двое женщин и мужчина, еще одна женщина получила ранения.
Евразия Daily 00:28
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Экономика

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
7
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 16:43
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
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Политика

В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу

Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
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Авто

Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей

Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь 06 июня в 12:04
3
Общество

10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай

По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда 00:10
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
1
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru вчера в 15:00
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Общество

Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Телеканал RT подал в суд на блогера Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com.
ФАН вчера в 09:36
1K
Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
2
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
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Общество

На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
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Общество

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
6
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
2,7K
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Общество

Путин на видео устроил разнос Потанину за ЧП в Норильске

Московский Комсомолец 05 июня в 08:09
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Религия

Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле

Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
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Наука

Ученые СПбГУ разработали модель мозга динозавра в 3D

Российским экспертом удалось создать первую детальную виртуальную трехмерную копию кровеносных сосудов головы и мозга анкилозавра.
Evo-rus.com 06 июня в 02:51
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Политика

Великобритания обвинила ФРГ в «измене» из-за «Северного потока – 2»

Депутат парламента Великобритании Дэниел Кавчински обвинил Германию в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом парламентарий рассказал газете Daily Express.
Профиль 00:24
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
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Игры

Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле

3DNews вчера в 17:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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