Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на этот проект.

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Политика Трамп напомнил, что Пауэлл ответственен за вторжение в Ирак Экс-госсекретарь Колин Пауэлл несет ответственность за втягивание США в войны на Ближнем Востоке (в период президентства Джорджа Буша), заявил 7 июня президент США Дональд Трамп в своем Twitter. 2

Космос Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.

Происшествия Забайкалец сознался в убийстве своей дочери «В ходе конфликта с дочерью злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею», — сказано в официальном сообщении. 2

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 885

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 82

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 52

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 144

Единоборства Макгрегор снова объявил о завершении карьеры В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Конор Макгрегор снова объявил о завершении карьеры. 1

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова. 38

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 564

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 806

Здоровье В России вакцинация от гриппа начнется в августе В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 284

Происшествия Группа разбора: велосипедист-суицидник подставился под автомобиль, но крайним может стать водитель Пересекать дорогу в седле велосипедистам прямо запрещает пункт 24.8 ПДД: для этого нужно спешиваться и идти в статусе пешехода.

Политика Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса Донбасс никогда не вернется на Украину, пока ею правят нынешние власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу «112».