Общество
РБКСМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на этот проект.
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с чего всё началось
Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.РИА Новостивчера в 20:53
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Последние новости на утро 8 июня 2020: В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
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