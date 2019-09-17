Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».

СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина

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