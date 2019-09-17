Экономика

REGNUMREGNUMСМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Льготы на льготы не приходятся

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).
Коммерсантъвчера в 18:07

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Льготы на льготы не приходятся

Коммерсантъвчера в 18:07

СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина в вопросе льгот

РБКвчера в 23:27

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

URA.Ruвчера в 21:09

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на Минфин из-за налоговых льгот

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Какие льготы получали «Роснефть», НОВАТЭК и «Газпром» в последнее время

Znak.com04:49

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина

Интерфакс01:50

Песков: решения по налоговым льготам на проект в Арктике «Восток Ойл» пока не принимались

ТАСС05:19
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Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи

Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Известия 00:59
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Общество

В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином

Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Происшествия

Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков

Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.
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Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч

Национальная служба новостей вчера в 17:35
Футбол

Мамаев может продолжить карьеру за границей

Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал о будущем игроков после освобождения.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Армия и оружие

Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
RT на русском 05:16
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В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Свободная Пресса вчера в 09:25
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
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Крымский парламент отказался переименовать полуостров

Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
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В липецком здравоохранении началась смена главных врачей

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Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поведала школьным друзьям о беременности мамы.
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Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Кино

Народного артиста РСФСР Юрия Колычева нашли мертвым в квартире

Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев. Его тело обнаружили в квартире.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
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Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией

Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.
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Политика

Опрос показал, как украинцы оценивают деятельность Зеленского

Положительную оценку деятельности президента Украины Владимира Зеленского дали 70% жителей страны, отрицательную – 9%, свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного во вторник социологической службой Центра Разумкова.
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Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами

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Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400.
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На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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