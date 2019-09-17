Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».

СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Общество Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).

Политика Власти США запретили госзакупки продукции «Лаборатории Касперского» С 1 октября 2018 года был введен временный запрет на госзакупки продукции бренда, который компания безуспешно пыталась оспорить в суде.

Политика Власти Ирана отказались вести переговоры с США Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Происшествия В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.

Общество В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Патрушев провел в Японии консультации по безопасности Российско-японские консультации по безопасности провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура в Токио.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Политика Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Политика Кальюлайд заявила, что Эстония должна говорить с РФ самостоятельно По словам президента прибалтийской республики, Эстонии необходимо оставаться в списке государств, которые сами говорят с Россией и с которыми другие единомышленники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами.

Общество В школах Севастополя начали изучать украинский язык Школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.

Происшествия Названа причина массового отравления людей шаурмой в Уфе Причиной отравления 16 человек шаурмой в столице Башкортостана на минувшей неделе послужили бактерии золотистого стафилококка.