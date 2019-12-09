Политика
iReactorСМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»
Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
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с чего всё началось
Россия категорически против.Коммерсантъвчера в 17:57
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Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу
Эхо Москвывчера в 21:03
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Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Шоу-бизнес
Отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, в котором телеведущий обвинил его в воровстве и нежелании видеть внука.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Энергетика
В Бурятии заработала солнечная электростанция
Кино
Сиквел «Джуманджи» стартовал хуже первой части
Фантастический фильм "Джуманджи 2: Новый уровень" стартовал в международном прокате хуже, чем сулили ему ранние прогнозы, и хуже, чем первая серия.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Музыка
Google назвал самые популярные в России видео на YouTube
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Спорт
Отлучение россиян от Олимпиады поддержал комитет атлетов WADA
Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения
Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Гаджеты
Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России
Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.
Политика
Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором
Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.