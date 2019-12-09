с чего всё началось

Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»

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Политика «Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.

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Транспорт Проезд по МЦД вновь стал платным С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.