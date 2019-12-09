Политика

iReactoriReactorСМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»

Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
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с чего всё началось

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Россия категорически против.
Коммерсантъвчера в 17:57

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«Ъ» сообщил о жесткой позиции России перед «нормандским» саммитом

РИА Новости00:55

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Коммерсантъ01:17

Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Эхо Москвывчера в 21:03

Стало известно о жесткой позиции России перед встречей «нормандской четверки»

Lenta.ruвчера в 23:41

Россия раскрыла свою позицию по Украине перед саммитом «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 22:35

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Газета.Ru00:51

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

РБКвчера в 19:31
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Газета.Ru вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
Московский Комсомолец 02:21
Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Политика

Посол Белоруссии в РФ рассказал об итогах встречи Путина с Лукашенко

Народные новости вчера в 13:48
Политика

Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Lenta.ru 02:32
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт Фриске по 20 миллионов рублей

В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о том, как Дмитрий Шепелев запрещал родным видеться с сыном Платоном и том, как он позволял себе раз в неделю снимать с кредитных карт Жанны по 20 миллионов рублей.
Bimru.ru вчера в 10:42
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Космос

Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона

Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
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Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт вчера в 11:12
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт 01:59
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество

Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника

Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
REGNUM 03:02
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Кино

Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Рон Либман, сообщает Fox News.
Культуромания 07 декабря в 06:23
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

ФАН 02:32
Игры

Bethesda прекратила разработку The Elder Scrolls: Legends

Cyber.sports.ru вчера в 12:38
Политика

Избран новый секретарь Общественной Палаты в России

На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа.
Газета.Ru 02:49
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:16
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Общество

Шаман Габышев возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Тайга.инфо вчера в 23:19
Как работают Яндекс.Новости?
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