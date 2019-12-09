Политика

REGNUMREGNUMСМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря. Начало саммита запланировано на 18:00 мск. К 21:00 президенты четырех стран должны будут выйти на совместную пресс-конференцию.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны

Россия категорически против.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Россия, как пишет газета «КоммерсантЪ», будет придерживаться жесткой позиции по Донбассу

Эхо Москвывчера в 21:03

Стало известно о жесткой позиции России перед встречей «нормандской четверки»

Lenta.ruвчера в 23:41

Главные новости к утру 9 декабря

Коммерсантъвчера в 23:01

Россия раскрыла свою позицию по Украине перед саммитом «нормандской четверки»

URA.Ruвчера в 22:35

«Ъ»: Россия занимает жесткую позицию перед нормандским саммитом

Газета.Ruвчера в 23:52

СМИ: Россию устроит сотрудничество с Украиной в «грузинском формате»

Росбалтвчера в 20:30

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

РБКвчера в 19:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Известия вчера в 23:54
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Народные новости вчера в 18:44
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК вчера в 09:46
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском вчера в 08:33
Фигурное катание

Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при

В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Inc-news.ru 07 декабря в 16:10
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Происшествия

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Газета.Ru вчера в 23:15
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
Экономика

СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.
РБК вчера в 21:01
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom вчера в 03:12
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Спорт

Отлучение россиян от Олимпиады поддержал комитет атлетов WADA

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.
News.ru вчера в 17:47
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
REGNUM вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Петросян женился на молодой любовнице Татьяне Брухуновой

Известный юморист Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
iReactor вчера в 23:24
Армия и оружие

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

В России идет работа над созданием новых боевых беспилотных летательных аппаратов. Их разрабатывает корпорация "МиГ".
Российская газета вчера в 23:48
Политика

Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся 10 декабря в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на график Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 23:28
Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Экономика

Российские компании готовятся к повышению зарплат

В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 23:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное