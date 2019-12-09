с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря. Начало саммита запланировано на 18:00 мск. К 21:00 президенты четырех стран должны будут выйти на совместную пресс-конференцию.

СМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»

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