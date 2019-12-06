Политика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский намерен на «нормандском саммите» в Париже предложить идею создания «муниципальной стражи» в Донбассе, сообщает
 Еспресо.TV со ссылкой на участника встречи украинского лидера с активистами, пострадавшими в результате разгона митинга в Киеве во время протестов 2013 года.
РБКвчера в 15:23

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Газета.Ruвчера в 17:17

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Зеленский в Париже огласит идею по трехсторонней «муниципальной страже» в Донбассе

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