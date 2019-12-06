с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

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