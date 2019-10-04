Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun. По информации издания, скауты клуба пристально следят за российским игроком.

СМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»

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