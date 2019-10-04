Футбол

РБКРБКСМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun. По информации издания, скауты клуба пристально следят за российским игроком.
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Виталий Шашков: Реален ли интерес «МЮ» к Соболеву? Парень растет, так что все возможно

Советский спорт14:07

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока «Крыльев Советов»

Газета.Ru13:47

Гендиректор «Крыльев»: «Реален ли интерес „МЮ“ к Соболеву? Все возможно»

Матч ТВ14:37

Гендиректор «Крыльев»: «Реален ли интерес „МЮ“ к Соболеву? Все возможно»

Sportbox.RU14:37

The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

Sports.ru14:11

Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву

Чемпионат13:59

Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Интерес „МЮ“ к Соболеву? Официальных предложений не было»

Sport24.ru14:37
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VSE42.RU вчера в 20:22
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Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что намерен вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на то, что из представленных сегодня в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить ЕС об отсрочке Brexit.
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Макгрегор предстанет перед судом за нападение на пожилого мужчину

Газета.Ru 14:37
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Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

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При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека

При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

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В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

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Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
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Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
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Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

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