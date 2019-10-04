Футбол
РБКСМИ узнали об интересе МЮ к форварду «Крыльев Советов»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Оле-Гуннар Сульшер рассматривает в качестве возможного кандидата в команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщает The Sun. По информации издания, скауты клуба пристально следят за российским игроком.
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Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Политика
Трамп одобрил безвизовый режим с Польшей
Президент США Дональд Трамп дал официальное одобрение на отмену виз для граждан Польши, передает РИА "Новости".
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Кино
Фото со съемок второй части «Аватара» появилось в Сети
Фотографию со съемок второй части фильма "Аватар" выложили в интернете. На снимке изображен находящийся по колено в воде режиссер с камерой.
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Политика
Николай Патрушев обсудит в Туле проблемы нацбезопасности
В Туле Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проведет совещание с главами регионов ЦФО.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей
Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
Политика
Джонсон настаивает, что Британия выйдет из ЕС 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что намерен вывести страну из ЕС 31 октября, несмотря на то, что из представленных сегодня в эдинбургском суде правительственных документов следует, что при необходимости он готов попросить ЕС об отсрочке Brexit.
Космос
На Землю возвращается экипаж МКС
Овчинин и Хейг работали на МКС с марта, астронавт из Арабских Эмиратов побывал на орбите впервые в истории этой страны.
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е
Россия в 90-е годы смогла избежать гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений.
Политика
В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной.
Здоровье
В Крыму фиксируют случаи заболевания лихорадкой Западного Нила
В последней в этом году зарегистрированы 9 случаев заболевания. Напомним, лихорадка Западного Нила переносится комарами.
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Политика
Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией
Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко.
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Политика
Белый дом потребует провести голосование по вопросу импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен направить спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу об импичменте.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Политика