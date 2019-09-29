Политика
Газета.RuСМИ узнали об интересе Волкера насчет военной помощи Украине
Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занималась производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает газета Politico.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным
На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru 07:40
Политика
Власти Ирана потребовали от США возместить ущерб от санкций
США должны выплатить Ирану по меньшей мере $50 млрд в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке.
ТАСС 06:24
Политика
Зеленского раскритиковали за неуважение к украинским евреям
Глава Объединения иудейских религиозных организаций, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх критически высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского.
ПолитРоссия 14:01
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Общество
Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже
Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Авто
В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200
L4600 стал дебютом концерна, стоимость бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200 на китайском авторынке достигает почти 200 тысяч юаней, что равно порядка 1,8 миллиона рублей.
OAnews вчера в 13:11
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Происшествия
Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру 13:06
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform 05:48
Политика
Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
News.ru 14:23
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Происшествия
Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку
Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, в результате погибли два человека.
ТАСС 05:45
Футбол
Смолов извинился перед Семаком за слова в адрес «Зенита»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за свои высказывания в перерыве матча между командами.
РБК 08:18
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке
Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки.
Газета.Ru 13:53
Технологии
Huawei запустит собственный видеосервис в России
Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран.
Известия вчера в 07:52