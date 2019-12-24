ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.

с чего всё началось

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