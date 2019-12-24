Общество
REGNUMРоссию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом 24 декабря сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в правительстве.
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с чего всё началось
ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.Коммерсантъ15:28
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Общество
Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи
Православный Нострадамус: что предсказано России на 2020 год Близнецы Могут возникнуть временные неприятности в общении с родственниками.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Политика
Врио губернатора Иркутской области назначил новое правительство
Анатолий Прокопьев назначен и.о. заместителя губернатора – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, Валентина Вобликова и Теймур Магомедов – и.о. заместителей председателя правительства Иркутской области.
Экономика
«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.
Экономика
На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы
Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Технологии
Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии
Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни
Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Общество
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Ранее в Росстате сообщили, что за 2019 год на 4,6% выросла стоимость продуктов на самый популярный новогодний салат – оливье.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Экономика
«Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года
Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Единоборства
Боксер Лопес пообещал нокаутировать Ломаченко
Спортсмен обозвал украинца "малышом" и пообещал нокаутировать оппонента.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Общество
В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда
Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Энергетика
О деталях соглашения по газовому транзиту с Украиной рассказал Миллер
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, транзит газа через территорию Украины при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в наступающем году и по 40 миллиардов с 2021 по 2024 год.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Политика
Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»
Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Армия и оружие
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
В Академгородке возле бизнес-центра прорвало трубу
Происшествия
Силовики обыскали квартиру сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова
Соратник оппозиционера Борис Золотаревский сообщил «МБХ медиа», что сначала силовики взломали дверь в квартиру Руслана Шаведдинова, провели обыск, а затем увезли его на допрос в Следственный комитет.
Общество
Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Политика
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, заявил личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани.
Биатлон
СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.