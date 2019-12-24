Общество

REGNUMREGNUMРоссию ждут новые экзамены на водительские права

Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом 24 декабря сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источник в правительстве.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов

ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам.
Коммерсантъ15:28

Подробнее о событии

Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году

Коммерсантъ20:41

СМИ сообщило об изменении экзамена на водительские права с января

РИА Новости19:51

СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

РБК17:14

СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января

Известия20:20

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

RT на русском20:50

С нового года в России изменится экзамен на права

Lenta.ru19:39

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Газета.Ru19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Общество

Гороскоп на 23 декабря: кого ждут знаковые встречи

Православный Нострадамус: что предсказано России на 2020 год Близнецы Могут возникнуть временные неприятности в общении с родственниками.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Политика

Врио губернатора Иркутской области назначил новое правительство

Анатолий Прокопьев назначен и.о. заместителя губернатора – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, Валентина Вобликова и Теймур Магомедов – и.о. заместителей председателя правительства Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 03:21
Экономика

«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив

Что сделка даст "Ростелекому" Опрошенные РБК эксперты полагают, что коммерческий интерес госкомпании в этой сделке зависит от того, на что пойдет 1 млрд руб. Основатель инвестиционной компании A. Partners Алексей Соловьев напомнил, что у ФРИИ было два основных направления — акселератор и посевные инвестиции.
РБК 21:00
Экономика

На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Российская газета 19:02
Технологии

Известия: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

Россияне получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).
Будущее России. Национальные проекты 02:40
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое — к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, переданном газетой "Ас-Сабк".
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 08:40
Общество

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Ранее в Росстате сообщили, что за 2019 год на 4,6% выросла стоимость продуктов на самый популярный новогодний салат – оливье.
ТК Звезда 21 декабря в 08:08
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru 18:11
Экономика

«Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года

Госкорпорация "Росатом" в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил ее генеральный директор Алексей Лихачев.
РИА Новости 21:30
Происшествия

В Подмосковье загорелся цех по переработке резины

«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
RT на русском 20:34
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Общество

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Интерфакс 13:14
Армия и оружие

Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал

РИА Новости 03:04
Единоборства

Боксер Лопес пообещал нокаутировать Ломаченко

Спортсмен обозвал украинца "малышом" и пообещал нокаутировать оппонента.
Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Общество

В Бельгии арестовали авторов скандальной выставки русского авангарда

Позапрошлой осенью в местном Музее изящных искусств открылась выставка, на которой были выставлены работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников.
Эхо Москвы 17:04
Энергетика

О деталях соглашения по газовому транзиту с Украиной рассказал Миллер

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, транзит газа через территорию Украины при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в наступающем году и по 40 миллиардов с 2021 по 2024 год.
Страна Советов on-line вчера в 00:21
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости вчера в 07:58
Политика

Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»

Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
iReactor 21:25
Кино

Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»

Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Актуальные Новости 07:16
Армия и оружие

Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео

Российская газета 05:45
Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости 18:49
Происшествия

В Академгородке возле бизнес-центра прорвало трубу

Твой Иркутск 06:31
Происшествия

Силовики обыскали квартиру сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Соратник оппозиционера Борис Золотаревский сообщил «МБХ медиа», что сначала силовики взломали дверь в квартиру Руслана Шаведдинова, провели обыск, а затем увезли его на допрос в Следственный комитет.
Общая газета.RU 21:16
Общество

Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия

22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Известия вчера в 22:44
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 01:04
Политика

Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса

Финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, заявил личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани.
Взгляд.ру 19:34
Биатлон

СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
RT на русском 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное