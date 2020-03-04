Происшествия
РБКСМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»
В лесу под Рязанью обнаружили останки человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России).
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СМИ: в Рязанской области предположительно обнаружены останки Екатерины Левченко
Московский Комсомолец09:00
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