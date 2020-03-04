Происшествия

РБКРБКСМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

В лесу под Рязанью обнаружили останки человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Они могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России).
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СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК10:08

Под Рязанью найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»

ТАСС09:36

СМИ: в Рязанской области предположительно обнаружены останки Екатерины Левченко

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«Медуза»: в Рязанской области нашли тело подруги фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году

Новая газета09:02

В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей Екатерине Левченко

Эхо Москвы09:02

Под Рязанью нашли возможные останки Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети»

Фонтанка.Ру09:05

Под Рязанью нашли труп: предположительно, Кати Левченко, связанной с делом «Сети»

Znak.com08:52
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