Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Политика
Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку
Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
Баскетбол
«Даллас» на выезде победил «Хьюстон», Дончич набрал 41 очко
Расселл Уэстбрук набрал 27 очков. «Хьюстон» проиграл третий матч кряду. «Даллас» продлил серию побед до пяти встреч.
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Голливуд под каблуком безумия
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Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Кино
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести
Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу
Общество
Известны новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Напомним, что 22 ноября этого года в юридическую силу должны были вступить в силу изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) согласно приказу Минздрава РФ от 10.09.2019 № 731н.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж
Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.
Общество
Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров
Вода примерно отошла на 100 метров. Предположительно это могло произойти из-за сильного ветра.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Теннис
Сборная Испании в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Испании по теннису в шестой раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса, в решающем матче Финала турнира, который прошел в Мадриде, обыграв со счетом 2-0 канадцев.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
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