Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
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Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Баскетбол

«Даллас» на выезде победил «Хьюстон», Дончич набрал 41 очко

Расселл Уэстбрук набрал 27 очков. «Хьюстон» проиграл третий матч кряду. «Даллас» продлил серию побед до пяти встреч.
Sport24.ru вчера в 17:54
Кино

Голливуд под каблуком безумия

REGNUM 22 ноября в 13:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 23 ноября в 12:10
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Спорт

Центр Екатеринбурга перекроют из-за зимнего забега

REGNUM 01:37
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Кино

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» могут перенести

Премьеру сериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» могут перенести на весну.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Спорт

Россия проиграла ОАЭ на чемпионате мира по пляжному футболу

Советский спорт 01:08
Общество

Известны новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Напомним, что 22 ноября этого года в юридическую силу должны были вступить в силу изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) согласно приказу Минздрава РФ от 10.09.2019 № 731н.
Пенза-Обзор вчера в 03:46
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
Известия вчера в 23:44
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Путешествия

Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
RT на русском вчера в 21:00
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Происшествия

Камера сняла, как машину с Кулебой и сыновьями протаранил микроавтобус

Вести.Ru вчера в 12:21
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж

Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.
Актуальные Новости 00:59
Общество

Впервые за десятки лет Азовское море отступило от берега на 100 метров

Вода примерно отошла на 100 метров. Предположительно это могло произойти из-за сильного ветра.
Online47.ru вчера в 18:49
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:54
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Теннис

Сборная Испании в шестой раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Испании по теннису в шестой раз в своей истории стала обладателем Кубка Дэвиса, в решающем матче Финала турнира, который прошел в Мадриде, обыграв со счетом 2-0 канадцев.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
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