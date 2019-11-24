Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» узнали о критериях для инвестиций из ФНБ

Коммерсантъвчера в 20:18

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Армия и оружие

Войска ВВО усилены арктическими «Терминаторами»

Новые автозаправочные станции АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля Камаз-63501 «Мустанг» получили соединения материально-технического обеспечения ВВО, а также артиллерийское и зенитно-ракетное соединения в Бурятии, сообщает пресс-служба округа.
ТК Звезда 03:14
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Футбол

«Ювентус» и «Локомотив» ведут переговоры по трансферу Миранчука

Переговоры по трансферу футболиста Алексея Миранчука между "Ювентусом" и "Локомотивом" находятся в продвинутой стадии.
Pravda.Ru 03:23
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Авто

Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Руководители немецкого автомобильного концерна Mercedes-Benz представили роскошный кроссовер Maybach GLS.
Car.ru 22 ноября в 10:30
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Музыка

Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein

Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Происшествия

В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына

По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
РИА Новости 02:28
Музыка

Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
РИА Новости 23 ноября в 04:12
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Происшествия

Задержана глава городского округа Чехова

В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
The Moscow Post 22 ноября в 02:58
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Здоровье

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
РИА Новости 00:56
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru 23 ноября в 11:42
Шоу-бизнес

Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Телепрограмма вчера в 22:25
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Футбол

Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Напомним, ранее сборная России уже проводила сборы в Нойштифте перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира — 2018.
REGNUM 01:30
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян об «атмосферной впадине»

Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
Известия 03:45
Космос

Из-за неисправности запуск «Прогресс МС-13» могут перенести

В грузовом корабле «Прогресс МС-13» обнаружили неполадки, в связи с чем его запуск может быть перенесен.
Аргументы и Факты 03:35
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика

Британское издание The Economist показало карту Украины без Крыма

iReactor вчера в 00:11
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей для России

Tvoe-avto.com 22 ноября в 06:39
Экономика

Олег Комаров ждет от Михаила Исаева исполнения обещаний

Депутаты обсудили проект решения о внесении изменений в бюджет Саратова на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Взгляд-инфо 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное