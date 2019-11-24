Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

СМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ

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