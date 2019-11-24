Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Здоровье

В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал идею нового порядка медосмотра для водителей.
RT на русском 22 ноября в 08:59
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Авто

Тест-драйв Toyota RAV4. Ты что такой дерзкий?

Как и все последние "Тойоты", RAV4 следует завету президента Toyota Motor Corporation Акио Тойода: "No more boring cars !" ("Больше никаких скучных автомобилей !").
5 колесо 01:16
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Космос

Первая галактика с тремя черными дырами обнаружена во Вселенной

Международная команда исследователей впервые обнаружила галактику, в которой есть сразу три черных дыры.
Южный Федеральный 22 ноября в 11:00
Происшествия

Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
Интерфакс 02:38
Хоккей

«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»

LiveSport.ru вчера в 09:19
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Российская газета 01:43
Общество

В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»

Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Gazeta.SPb 22 ноября в 08:35
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями

Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Актуальные Новости 02:43
Финансы

Рубль продолжит получать поддержку

В России продолжается налоговый период.
REGNUM 01:54
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Общество

В Киеве вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему

ТАСС 03:02
Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Политика

Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Российская газета 03:16
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
РИА Новости вчера в 19:37
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумыпо безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, уже поступали жалобы на то, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе.
Интерфакс 02:40
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
РБК 22 ноября в 07:47
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