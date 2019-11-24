Экономика
Rambler News ServiceСМИ узнали об одобрении Медведевым условий для инвестиций из ФНБ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Общество
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Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
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В Госдуме оценили идею новых правил медосмотра для водителей
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Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Тест-драйв Toyota RAV4. Ты что такой дерзкий?
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Космос
Первая галактика с тремя черными дырами обнаружена во Вселенной
Международная команда исследователей впервые обнаружила галактику, в которой есть сразу три черных дыры.
Происшествия
Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка
Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
Хоккей
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Общество
В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Шоу-бизнес
Константин и Софья Эрнст в третий раз станут родителями
Константин и Софья Эрнст, воспитывающие двух дочерей, в третий раз станут родителями. Радостную новость рассекретили в окружении пары.
Финансы
Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Политика
Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Общество
В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумыпо безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, уже поступали жалобы на то, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Экономика
Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.