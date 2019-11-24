Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

«Ведомости» узнали о критериях для инвестиций из ФНБ

Коммерсантъвчера в 20:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
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Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

BFM.ru 04:55
Музыка

Второе место на «Детском Евровидении» занял Ержан Максим из Казахстана

Исполнитель из Казахстана Ержан Максим занял второе место на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
REGNUM 00:31
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Общество

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Интерфакс 03:29
Авто

Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva нового поколения, работы над которым почти завершены, перестанет быть Chevrolet и выйдет под другим брендом.
Автоновости дня вчера в 07:04
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 03:39
Общество

Finnair отменил рейсы в Петербург и Москву

Профсоюз работников авиации объявил забастовку. Финская авиакомпания Finnair отменяет полёты в Петербург и Москву.
Neva.Today вчера в 21:32
Политика

Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений

Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
ТАСС 04:23
Шоу-бизнес

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Денис Шальных решил избавиться от части своих татуировок.
Экспресс газета 04:30
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM 03:02
Общество

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Снимок, на котором звезда "Моей прекрасной няни" запечатлена в ярком коралловом платье, размещен в "сториз" Instagram девушки.
Российская газета 04:41
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Культура

Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Piter.tv 02:11
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Футбол

Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи

Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
NewInform вчера в 18:05
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Армия и оружие

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 23 ноября в 02:29
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru 23 ноября в 07:46
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня 23 ноября в 02:06
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси

Soccer.ru вчера в 09:13
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
Известия 03:14
Общество

В новогодние праздники в Башкирии ограничат продажу алкоголя

Власти Башкирии ограничат продажу алкогольной продукции во время новогодних праздников.
Общественное телевидение России 02:48
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