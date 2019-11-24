Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ

Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20 процентов.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

Подробнее о событии

«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Происшествия

Названа возможная причина отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Транспорт

Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным

Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Ведомости 01:06
Музыка

На «Детском Евровидении» победила участница из Польши

В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Петербургский дневник вчера в 13:33
Политика

Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Газета.Ru 06:45
Спорт

Песков заявил о продолжении работы с WADA

Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
News.ru 06:57
Политика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ

Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
REGNUM 06:44
Экономика

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
RT на русском 03:32
Политика

Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ

Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).
ПолитРоссия 05:27
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
РИА Новости 05:51
Экономика

Сеть «Самсон-Фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых

Покупателям предлагают кредит от 3 тыс. до 300 тыс. руб. под 23% годовых. Его можно оформить онлайн в десяти аптеках, указанных на сайте.
РБК 22 ноября в 07:23
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Политика

Песков: Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске «Силы Сибири»

РЕН ТВ 04:47
Шоу-бизнес

Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт

На фото отчетливо видно, как Уэйнрайт положила руку на колено Тимберлейка, также есть фотографии, на которых парочка держится за руки.
SM News 00:43
Политика

Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 06:53
Общество

Подводную лодку «Волхов» для ТОФ спустят на воду 26 декабря

Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 04:15
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Экономика

Новостройки растеряли покупателей

Чтобы вернуть покупателей, уже в начале 2020 года девелоперы могут столкнуться с необходимостью снижать цены.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Общество

Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна

В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:41
Гаджеты

IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте

Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
MobiDevices вчера в 12:26
Общество

Воду в реке Дон выдуло в Ростове

Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Rostov gazeta 23 ноября в 07:50
Общество

Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов

Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.
Pravda.Ru 02:20
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Политика

Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора

Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
ТАСС 06:18
Политика

Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today 22 ноября в 08:00
Общество

Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ

Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
РИА Новости 06:28
Шоу-бизнес

Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии

После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
Lenta.ru 06:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное