Экономика
Говорит МоскваСМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ
Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20 процентов.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Транспорт
Проезд на Московских центральных диаметрах временно сделали бесплатным
Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) на ближайшие две недели будет бесплатным, написал на своей странице во «В контакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Политика
Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами
Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами.
Спорт
Песков заявил о продолжении работы с WADA
Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией.
Политика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Экономика
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации во время заседания 25 ноября одобрил закон о федеральном бюджете России на 2020—2022 годы.
Политика
Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ
Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Политика
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве центра Бакулева
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала публикации в СМИ об увольнении главы Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии.
Экономика
Сеть «Самсон-Фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых
Покупателям предлагают кредит от 3 тыс. до 300 тыс. руб. под 23% годовых. Его можно оформить онлайн в десяти аптеках, указанных на сайте.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт
На фото отчетливо видно, как Уэйнрайт положила руку на колено Тимберлейка, также есть фотографии, на которых парочка держится за руки.
Политика
Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря
Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Подводную лодку «Волхов» для ТОФ спустят на воду 26 декабря
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Экономика
Новостройки растеряли покупателей
Чтобы вернуть покупателей, уже в начале 2020 года девелоперы могут столкнуться с необходимостью снижать цены.
Общество
Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна
В Кургане священнослужитель не захотел крестить ребенка из-за массивного родимого пятна, пишут СМИ.
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте
Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
Общество
Воду в реке Дон выдуло в Ростове
Ранее ветром выдуло воду в Таганрогском водохранилище.
Общество
Finnair отменила более 200 рейсов из-за забастовки почтальонов
Известно, что временно приостановлено авиасообщение между Финляндией и Россией: из-за забастовки почтальонов авиаперевозчик Finnair отменил более 200 рейсов в разные страны.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Аудитор Счетной палаты, бывший руководитель Минстроя РФ Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора вместо Дениса Буцаева.
Политика
Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжелом состоянии
После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.