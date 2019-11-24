Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20 процентов.

СМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ

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