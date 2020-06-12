с чего всё началось

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

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