Политика

РБКРБКСМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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с чего всё началось
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung
, ссылаясь на документ немецкого министерства торговли, после того, как американские сенаторы предложили внести санкции против страховых компаний, работающих с задействованными в проекте судами, Минторг ФРГ стал опасаться, что ограничения приведут к «административной ответственности со стороны госорганов» страны.
Московский Комсомолец18:08

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СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

РБК15:45

В Германии опасаются санкций США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru16:26

Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры

Коммерсантъ06:59

Германские власти испугались санкций США за поддержку Nord Stream 2

ИА Красная Весна16:53

В Германии выразили опасения по поводу санкций по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:52

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

ТАСС06:27

Берлин решил вступиться за «Северный поток-2»

Свободная Прессавчера в 07:04
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
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РБК 19:12
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РБК 20:49
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Sony показала новую PlayStation 5

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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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В Казани произошел взрыв в газохранилище

РБК 17:58
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АБН вчера в 02:58
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Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение

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Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.
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Общество

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В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Авто

В России появился новый Land Rover Defender

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Политика

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В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников

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Здоровье

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