Политика
РБКСМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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с чего всё началось
Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на документ немецкого министерства торговли, после того, как американские сенаторы предложили внести санкции против страховых компаний, работающих с задействованными в проекте судами, Минторг ФРГ стал опасаться, что ограничения приведут к «административной ответственности со стороны госорганов» страны.Московский Комсомолецвчера в 18:08
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Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры
Коммерсантъвчера в 06:59
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Севастополь.ру 11 июня в 04:14
Политика
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В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Общество
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Газета.Ru вчера в 11:49
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Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
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Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
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Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56