Политика

РБКРБКСМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

РБК15:45

Германские власти испугались санкций США за поддержку Nord Stream 2

ИА Красная Весна16:53

В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

ТАСС06:27

Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры

Коммерсантъ06:59

В Германии выразили опасения по поводу санкций по «Северному потоку — 2»

РИА Новости06:52

США могут ввести санкции в отношении правительства ФРГ

Телеканал 360°08:35

Санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть госслужбы ФРГ

РЕН ТВ06:13
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
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Общество

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
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Общество

СМИ: игровое направление Warner Bros. хотят продать за 4 млрд долларов

Авторитетное издание CNBC сообщает, что конгломерат AT&T обдумывает продажу игрового направления Warner Bros. за 4 млрд долларов.
Игромания.ру 16:39
Шоу-бизнес

«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru 15:06
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Футбол

«Ювентус» намерен продать Аарона Рэмзи из-за финансовых проблем

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Рэмзи, но не готов платить ему текущую зарплату.
ODDS.ru 11:09
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Общество

Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

RuNews24.ru 06:11
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Здоровье

Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:12
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Футбол

Харгривз рассказал, почему нельзя считать Роналду эгоманьяком

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 17:09
Авто

Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу

Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Кино

Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар»

Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств.
News.ru 16:22
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
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Здоровье

ВОЗ не имеет данных о передаче коронавируса с молоком матери

Другой эксперт организации Мария Ван Керкхове пояснила, что рекомендация ВОЗ на данный момент заключается в том, что матери с коронавирусом могут продолжать кормить своих малышей, так как «это совершенно безопасно для ребёнка».
News.ru 13:19
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Культура

Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции

News.ru вчера в 06:25
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Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Газета.Ru 17:00
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
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Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
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Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
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Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
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Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
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