Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Общество СМИ: игровое направление Warner Bros. хотят продать за 4 млрд долларов Авторитетное издание CNBC сообщает, что конгломерат AT&T обдумывает продажу игрового направления Warner Bros. за 4 млрд долларов.

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Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 470

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Авто Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин. 32

Кино Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар» Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств. 1

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Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 197