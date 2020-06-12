Политика
РБКСМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
Общество
СМИ: игровое направление Warner Bros. хотят продать за 4 млрд долларов
Авторитетное издание CNBC сообщает, что конгломерат AT&T обдумывает продажу игрового направления Warner Bros. за 4 млрд долларов.
Игромания.ру 16:39
Шоу-бизнес
«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru 15:06
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Футбол
«Ювентус» намерен продать Аарона Рэмзи из-за финансовых проблем
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Рэмзи, но не готов платить ему текущую зарплату.
ODDS.ru 11:09
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Обновлено в 18:44 Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:12
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Футбол
Харгривз рассказал, почему нельзя считать Роналду эгоманьяком
Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 17:09
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Кино
Американская киноакадемия «заморозит» число номинантов на «Оскар»
Со следующего года в номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» будут включать ровно десять картин, сообщила Американская академия киноискусств.
News.ru 16:22
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Здоровье
ВОЗ не имеет данных о передаче коронавируса с молоком матери
Другой эксперт организации Мария Ван Керкхове пояснила, что рекомендация ВОЗ на данный момент заключается в том, что матери с коронавирусом могут продолжать кормить своих малышей, так как «это совершенно безопасно для ребёнка».
News.ru 13:19
Культура
Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции
News.ru вчера в 06:25
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Происшествия
Сжиженный газ взорвался в Казани
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
Финансы
Курс доллара превысил майский максимум
Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18