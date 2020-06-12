Политика

РБКРБКСМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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В Германии выразили опасения по поводу санкций по «Северному потоку — 2»

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Германские власти испугались санкций США за поддержку Nord Stream 2

ИА Красная Весна16:53

США могут ввести санкции в отношении правительства ФРГ

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Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры

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В ФРГ опасаются, что санкции США против «Северного потока - 2» затронут госслужбы Германии

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Санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть госслужбы ФРГ

РЕН ТВ06:13
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В Казани произошел взрыв в газохранилище

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Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»

Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
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Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

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Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

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МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
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Вести.Ru 08:45
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Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США

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