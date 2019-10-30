Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщила в среду, 30 октября, Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK).

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

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