с чего всё началось

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщила в среду, 30 октября, Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK).

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Кино Появились первые отзывы критиков о сериале «Видеть» с Джейсоном Момоа Результатом совместной работы режиссера Френсиса Лоуренса, известного по трилогии «Голодные игры», и Джейсона Момоа, который является любимцем публики благодаря фильму «Аквамен», должно было стать шоу, способное затмить «Игру престолов», но критики не оценили сериал «Видеть».

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Политика Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Общество В Подмосковье начали бесплатно выдавать «Клобазам» Жизненно важный препарат "Клобазам" от эпилепсии (международное непатентованное название препарата "Фризиум") начали бесплатно выдавать в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.