Армия и оружие
ИзвестияСМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщила в среду, 30 октября, Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK).
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с чего всё началось
Норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что российские подводные лодки проводят специальную операцию в северной части Атлантического океана для отработки прорыва обороны НАТО.Дождь11:29
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