Армия и оружие
ИзвестияСМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщила в среду, 30 октября, Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK).
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Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой.
— Эрна Сульберг, норвежский политикТАСС 11:01
с чего всё началось
Норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что российские подводные лодки проводят специальную операцию в северной части Атлантического океана для отработки прорыва обороны НАТО.Дождь11:29
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
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Кино
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Театрал 28 октября в 07:37
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Происшествия
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RT на русском 11:26
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ 28 октября в 23:38
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Футбол
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
РИА Новости 14:01
Общество
«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
Ведомости 12:14
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
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Политика
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Армия и оружие
Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Онколог заявил, что рак невозможно победить
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
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Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
Шоу-бизнес
Плющенко сбежал от Рудковской из-за реалити-шоу об их семье
Известный продюсер Яна Рудковская рассказала о ссоре с супругом, фигуристом Евгением Плющенко из-за шоу об их семье.
ФАН 12:55
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
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