с чего всё началось

Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации. Для Норвегии это вызов быть к этому готовой.

Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщила в среду, 30 октября, Норвежская национальная общественная телерадиовещательная организация (NRK).

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

Политика В Госдуме оценили решение Дании по прокладке «Северного потока-2» В думском комитете по энергетике назвали торжеством здравого смысла согласие Дании на прокладку газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Происшествия СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.

Политика СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ» СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Происшествия При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети «Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

Футбол ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.

Общество «Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2» Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Футбол ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018 «Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Общество Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.

Общество В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.

Шоу-бизнес Плющенко сбежал от Рудковской из-за реалити-шоу об их семье Известный продюсер Яна Рудковская рассказала о ссоре с супругом, фигуристом Евгением Плющенко из-за шоу об их семье.