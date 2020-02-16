Армия и оружие

РБКРБКСМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
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с чего всё началось

Сирийская армия впервые за восемь лет полностью контролирует город Алеппо

Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.
ФАНвчера в 12:02

Подробнее о событии

Жителей Алеппо обезопасили от артобстрелов боевиков

РЕН ТВвчера в 22:58

СМИ: сирийские войска заняли 28 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо

ТАССвчера в 12:48

Освободив Алеппо, сирийская армия тут же начала новую военную операцию

Красная веснавчера в 16:32

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБКвчера в 13:39

Сирийская армия впервые с 2012 года полностью взяла под контроль Алеппо

Lenta.ruвчера в 12:55

Сирийская армия после освобождения Алеппо продолжила свое наступление на севере страны

Новостной фронтвчера в 18:58

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

РИА Новостивчера в 12:08
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Общество

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБК 15 февраля в 14:01
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Происшествия

В Красноярском крае четыре человека погибли от угарного газа

В Красноярском края четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 00:43
Происшествия

Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье

Ранее СК сообщил, что в воскресенье в комнате общежития в Селятино Наро-Фоминского района мужчина убил жену и покончил с собой на глазах у сына.
РИА Новости вчера в 17:58
Футбол

Караев: «В моем детстве все в Осетии хотели быть похожими на Алана Дзагоева»

Sport24.ru 01:10
Биатлон

Йоханнес Бо ответил на приглашение Логинова приехать к нему в гости

View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ (@ johannesbo) on Feb 16, 2020 at 9:32am PST Напомним, ранее Логинов пригласил всех желающих биатлонистов приехать к нему в гости, чтобы посмотреть как он живет и тренируется.
Metaratings вчера в 16:03
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 12:42
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском вчера в 10:19
Авто

Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Экономика

С 1 июля меняются правила начисления пенсии

С 1 июля 2020 года в России изменятся правила получения пенсионных выплат.
Pravda.Ru 01:16
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму

Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны.
Piter.tv 15 февраля в 06:36
Футбол

«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса

Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Чемпионат 01:38
Футбол

Арбитр Сергей Лапочкин — о Михаиле Вилкове

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о настроении Михаила Вилкова, которого много критиковали в прошлом году.
Спорт-Экспресс вчера в 00:00
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости вчера в 10:32
Общество

Подругу акциониста Павленского арестовали во Франции

Подруга артиста Петра Павленского, который опубликовал интимные видео якобы с участием французского политика Гриво, арестована полицией за вмешательство в частную жизнь.
Вечерний курьер вчера в 17:02
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Футбол

Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг

Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 01:50
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 14 февраля в 16:07
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 02:09
Происшествия

В Петербурге рассмотрят иск о пациентке с подозрением на коронавирус

Иск главного санитарного врача Петербурга о принудительном лечении в стационаре больницы имени Боткина жительницы Петербурга Аллы Ильиной, которая ранее обратилась за медпомощью с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, но потом покинула бокс стационара, рассмотрит в понедельник Петроградский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:21
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
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