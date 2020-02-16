Армия и оружие
РБКСМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
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Сирийская армия после освобождения Алеппо продолжила свое наступление на севере страны
Новостной фронтвчера в 18:58
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Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
22 квартиры нашли у замначальника ГИБДД по Воронежской области
Общая стоимость недвижимости составляет 50 млн рублей, рассказали прокуроры.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в ведении войны в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии, передает ТАСС.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Общество
Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом
Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Происшествия
Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом
В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Футбол
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Происшествия
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip протестировали на прочность
Известный видеоблогер Зак Нильсен с канала Jerry Rig Everything продолжает цикл видеороликов, в которыми он издевается над смартфонами со складным дисплеем.
Общество
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Авто
В Williams представили FW43
Утром 17 февраля команда Williams представила свою новую машину, опубликовав её фотографии и комментарии руководства на своём сайте.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Общество
Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Общество
Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
Происшествия
Мужчина убил и расчленил друга в День святого Валентина
Подозреваемый пригласил приятеля отпраздновать День святого Валентина к себе в гости. Мужчины вместе выпивали, а затем поссорились.
Общество
Радий Хабиров пригрозил чиновникам запретом командировок
Глава республики подчеркнул, что чиновники ездят за бюджетные деньги и если их «туризм» не прекратится, то запретит все поездки.
Общество
Жителям провинции Хубэй запретили выходить из домов
Как пишет South China Morning Post, запрет выходить из домов распространился на всех жителей провинции, включая селян.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Политика
Китай назвал США «империей хакеров»
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан считает, что Соединенные Штаты стали крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве, цитирует ТАСС.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
МИД России назвал условия для проведения «нормандского саммита»
Проведение нового саммита в "нормандском формате" зависит от прогресса в выполнении текущих договоренностей, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК замглавы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
Уремович вернулся в стартовый состав на матч «Рубина» против «Славии»
В стартовый состав вернулся центральный защитник Уремович, восстановившийся после травмы.
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Игры
Rainbow Six Siege появится на «консолях нового поколения»
Rainbow Six Siege выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X в день их релиза. Об этом 16 февраля сообщил портал Windows Central.