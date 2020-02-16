Армия и оружие
РБКСМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
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с чего всё началось
Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.ФАНвчера в 12:02
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Общество
Что запрещено делать в день Николы Студеного, 17 февраля
Сегодня запрещено желать другим зла, проклинать и завидовать.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
Экономика
Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях
С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Происшествия
В Кузбассе изъяли 45 тысяч литров опасного алкоголя с ацетоном
Сотрудники правоохранительных органов изъяли сорок пять тысяч литров поддельного алкоголя.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Работодателям посоветовали нанимать многодетных отцов
В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Здоровье
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Футбол
Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.
Политика
Лавров рассказал о негативном влиянии политики США на отношения РФ и Италии
Антироссийская политика Соединенных Штатов и Европейского союза негативно сказалась на динамике отношений между Россией и Италией.
Футбол
Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Экономика
Камчатка получит 7 млрд на реализацию нацпроектов
7 млрд рублей получит Камчатский край в 2020 году на реализацию национальных проектов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Специалисты рассказали, какие три автомобиля в пробегом принесут автовладельцу меньше всего проблем.
Политика
Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
Здоровье
Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Что же касается отмены ограничений на импорт лекарств, то речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Общество
Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
Биатлон
Российского биатлониста лишили золотой медали Олимпиады в Сочи
Постановление о лишении биатлониста из России Евгения Устюгова звания чемпиона зимней Олимпиады 2014 года из-за употребления допинга принял Международный союз биатлонистов (IBU), 15 февраля об этом сообщает источник в Союзе биатлонистов России.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Биатлон
Йоханнес Бо ответил на приглашение Логинова приехать к нему в гости
View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ (@ johannesbo) on Feb 16, 2020 at 9:32am PST Напомним, ранее Логинов пригласил всех желающих биатлонистов приехать к нему в гости, чтобы посмотреть как он живет и тренируется.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее вечернее платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».