Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.

с чего всё началось

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

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