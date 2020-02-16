Армия и оружие
РБКСМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
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с чего всё началось
Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.ФАН12:02
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Сирийцы устроили праздник после полного освобождения Алеппо от террористов
Политическая Экспертиза12:40
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