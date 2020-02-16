Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.

с чего всё началось

Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии. Они назвали это «еще одним крупным успехом».

СМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков

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