Армия и оружие
КоммерсантъСМИ узнали об освобождении части Алеппо от боевиков
Сирийские правительственные войска при поддержке России захватили большую часть удерживаемой боевиками провинции Алеппо, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии. Они назвали это «еще одним крупным успехом».
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с чего всё началось
Сирийская арабская армия впервые за восемь лет полностью контролирует территорию крупнейшего мегаполиса страны — города Алеппо. Правительственные войска смогли вытеснить террористов за пределы городской черты и продвинуться на Запад, в сторону города Дарат-Изза.ФАН12:02
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Сирийцы устроили праздник после полного освобождения Алеппо от террористов
Политическая Экспертиза12:40
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